Италия

Бернар Арно еще не потерял интерес к приобретению Милана.

Миллиардер Бернар Арно, которому принадлежат Cristian Dior, Bulgari, Givenchy, Louis Vuitton, Moёt & Chandon и другие бренды, продолжает вести переговоры с Elliott Management по поводу приобретения Милана — сообщает Foot Mercato.

Американских владельцев "дьяволов" не устроило первое предложение Арно (по разным источникам — от 700 до 800 миллионов евро), поскольку Elliott хочет 1,2 миллиарда.

Арно, чьи интересы на переговорах представляет бывший генеральный директор Милана (1986-2002) Альваро Бриеда, готов увеличить свое предложение до 900-950 миллионов евро.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.