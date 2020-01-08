Италия

Выборы состоялись с третьей попытки.

Паоло Даль Пино выиграл на выборах президента итальянской Серии А, сообщает Football Italia.

Функционер набрал 12 голосов из 20 возможных – это на один больше необходимого минимума для того, чтобы результаты выборов были зачтены. Два предыдущих голосования провалились.

Второй кандидат, Гаэтано Миччике набрал семь голосов, и еще один бюллетень остался пустым.

Миччике покинул пост президента Серии А в ноябре прошлого года в результате расследования выборов, после которых он эту должность занял.

Даль Пино из Милана. Он имеет опыт работы в ряде компаний, среди которых рядовому футбольному болельщику известны Fininvest, SEAT, Pirelli и Wind.

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