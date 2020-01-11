В стане "россонери" грядут очередные серьезные перемены.
СУСО, ФОТО GETTY IMAGES
11 января 2020, 09:20
Милан собирается расстаться с огромным количеством игроков в ближайшее летнее трансферное окно, сохранив лишь шестерых, сообщает Calciomercato.
Речь идет о Златане Ибрагимовиче, Рафаэле Леау, Тео Эрнандесе, Алессио Романьоли, Исмаэле Беннасере и Джанлуиджи Доннарумме.
Все остальные будут выставлены на продажу. Напомним, что Кшиштоф Пьонтек близок к тому, чтобы перебраться в АПЛ.
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