Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А между римской Ромой и туринским Ювентусом.

Успех в матче с Кальяри (4:0) не может становиться вровень с предстоящей Ювентусу ответственной игрой против Ромы на "Стадио Олимпико". Тем не менее, Маурицио Сарри уже провел "обкатку" новой комбинации футболистов своей команды, и с радостью повторил свой выбор. И ровно такой же шаг повторил и Фонсека, вот только поражение матче против другой туринской команды — Торино (0:2), вряд ли станет достойным аргументом к такому решению.

Рома: Пау Лопес — Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов — Верету, Диавара — Дзаньоло, Пеллегрини, Перотти — Джеко.

Запасные: Миранте, Фусато, Жуан Жезус, Четин, Перес, Спинаццола, Кристанте, Ундер, Калинич.

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабьо, Пьянич, Матюиди — Рэмси — Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, де Лигт, Ругани, Данило, Де Шильо, Джан, Дуглас Коста, Пьяца, Игуаин, Бернардески.

Матч Рома — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.