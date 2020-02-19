В Италии будут наказывать не только за пиратские трансляции, но и за их просмотр.
Фото Corriere dello Sport
19 февраля 2020, 14:35
Борьба с нелегальными трансляциями в Италии выходит на новый уровень — сообщает Corriere dello Sport.
Наказание за просмотр пиратских трансляций повлечет за собой конфискацию аппаратуры, с помощью которой он производился (телевизор, компьютер, смартфон), а также штраф или тюремное заключение.
Самых злостных нарушителей ждет перспектива заплатить 25 000 евро и провести восемь лет за решеткой.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.