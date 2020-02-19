Италия

В Италии будут наказывать не только за пиратские трансляции, но и за их просмотр.

Борьба с нелегальными трансляциями в Италии выходит на новый уровень — сообщает Corriere dello Sport.

Наказание за просмотр пиратских трансляций повлечет за собой конфискацию аппаратуры, с помощью которой он производился (телевизор, компьютер, смартфон), а также штраф или тюремное заключение.

Самых злостных нарушителей ждет перспектива заплатить 25 000 евро и провести восемь лет за решеткой.

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