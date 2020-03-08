Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс центрального поединка тура в Италии.

Ювентус примет Интер за закрытыми дверями в перенесенной игре 26-го тура Серии А.

Ювентус — Интер

Воскресенье, 8 марта, 21:45. Турин, Ювентус Стэдиум. Главный арбитр встречи — Марко Гуида.

Долго решалось, когда же будет сыгран чуть ли не центральный поединок второго круга в Италии. Скандальный оттенок с назначением даты и защитой клубами своих интересов лишь добавляет накала страстей очной встрече двух главных грандов итальянского футбола на данный момент. Однако стоит понимать, что на первом месте сейчас находится сенсационный Лацио.

Ювентус может выйти на первую строчку турнирной таблицы в случае победы в данном поединке, а потому сделает все для этого. Интер, в свою очередь, не может позволить соперникам уйти в отрыв, а потому тоже отдаст все силы для достижения нужного результата. Поединок обещает быть горячим, и очень жаль, что пройдет без зрителей на трибунах.

Обе команды имели внушительный перерыв перед этой игрой. Ювентус последний раз выходил на поле еще в поединке Лиги чемпионов 26 февраля. Та встреча, кстати, закончилась для туринцев минимальным поражением. У команды Маурицио Сарри по-прежнему остался должок перед своими фанатами, которые ждут верной реакции на проигрыш от своих любимцев.

Интер же после поражения в Кубке Италии от Наполи и проигрышу Лацио в чемпионате, который существенно пошатнул их чемпионские амбиции, провел две встречи в Лиге Европы против Лудогорца. Уровень болгарской команды вызывает вопросы, а потому нужно понимать, что последний раз Интер играл против сильного оппонента еще 16 февраля. Как скажется такой простой на команде Антонио Конте — большой вопрос.

Что касается кадровых ситуаций, то тут все довольно неплохо в стане обеих команд. Маурицио Сарри точно не сможет рассчитывать на Демираля, а Конте придется обойтись без Мозеса и Сенси. Последний, конечно, не помешал бы в центре поля, но тренерский штаб Интера располагает достойной заменой для полузащитника.

Интересные факты:

Ювентус не проигрывает в последних 33 домашних поединках.

Ювентус забивает минимум два гола в своих последних шести домашних встречах.

Интер не может победить Ювентус в последних девяти поединках во всех соревнованиях.

Не сыграют: Демирал — Гальярдини, Сенси, Мозес

прогноз 1:1

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