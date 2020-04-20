Почти половину команд лиги пугает эпидемия коронавируса.
Поль Лирола, getty images
20 апреля 2020, 22:36
Восемь клубов Серии А выступают против возобновления игр регулярного чемпионата, сообщает Football Italia со ссылкой Adnkronos.
Источник однако называет лишь семь из них: Торино, Сампдория, Фиорентина, Парма, СПАЛ, Брешия и Болонья.
Перечисленные клубы опасаются риска, который возник из-за эпидемии коронавируса.
Впрочем, совет Серии А принял решение, что чемпионат Италии будет доигран, если поступит разрешение от властей.
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