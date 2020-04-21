Италия

Теперь дело за разрешением правительства Италии.

Ассамблея клубов Серии А единогласно проголосовала за продолжение сезона-2019/20 – сообщает Football Italia.

По итогам видеоконференции, в которой приняли участие представители всех 20-ти клубов было принято решение, согласно которому все, даже Брешия, ранее выступавшая против, поддерживают возобновление чемпионата.

Ранее сообщалось, что 22 апреля состоится видеоконференция с участием министра спорта Италии, представителей футбольных лиг и медицинской спортивной комиссии по обсуждению судьбы сезона.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина уже высказался "за", медицинская комиссия разработала протокол действий для возобновления сезона, так что теперь дело за министром спорта Италии Винченцо Спадафорой и, естественно, разрешением от правительства страны.

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