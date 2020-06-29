Италия

Защитник вряд ли окажется на Энфилде.

Руководство Ливерпуля не станет бороться за центрального защитника Наполи Калиду Кулибали, утверждает Sky Sports.

По данным источника, "красные" считают, что итальянцы назвали слишком большую цену за сенегальского футболиста. Отмечается, что Наполи хочет 100 миллионов евро, а англичане могут заплатить лишь 60.

Итальянские СМИ утверждают, что Ливерпуль хотел приобрести защитника, видя в нем пару к Вирджилу ван Дейку.

Ранее сообщалось, что в услугах Калиду Кулибали также заинтересован Манчестер Сити. Напомним, что контракт сенегальского центрбека с Наполи рассчитан до 30 июня 2023 года.