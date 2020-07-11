Италия

Еще в сезоне-2013/2014 тосканский клуб выступал в Серии А.

Ливорно проиграл Кремонезе в рамках 33-го тура итальянской Серии B со счетом 1:2, из-за чего потерял даже математические шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе страны за пять матчей до завершения турнира.

Стоит напомнить, что тосканцы еще в сезоне-2013/14 выступали в Серии А, но с того момента команде не удавалось повыситься в классе. Интересно также то, что в последний раз Ливорно оказывался в Серии С в далекой кампании-2001/2002.

"Темно-красные" известны тем, что после лишения профессионального статуса в 1991 году им удалось подняться из шестого по силе дивизиона Италии в Серию А, а после даже поучаствовать в Лиге Европы (тогда — Кубок УЕФА), где команде удалось дойти до 1/16 финала.