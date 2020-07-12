Вашему вниманию котировки букмекеров на матч чемпионата Италии.
Милан - Наполи, getty images
12 июля 2020, 10:33
В рамках поединка 32-го тура чемпионата Италии Наполи в родных стенах постарается обыграть Милан.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение команде Гаттузо. Так, компания Parimatch предлагает на победу неаполитанцев коэффициент 2,21.
Окончательный успех Милана в грядущем поединке оценивается в 3,40. Ничейный же результат представлен коэффициентом 3,45.
Матч Наполи — Милан состоится сегодня, 12-го июля. Начало запланировано на 22:45 по киевскому времени.