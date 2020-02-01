Италия

В понедельник, 3 августа, ассамблея Серии А намерена определиться с календарем чемпионата.

Президент Серии А Паоло Даль Пино считает, что предварительная дата старта чемпионата, 12 сентября, не позволит игрокам как следует отдохнуть — сообщает Football Italia со ссылкой на информацию Corriere dello Sport.

Заседание ассамблеи Серии А, на котором должен быть утвержден календарь чемпионата-2020/21, состоится в Милане в понедельник, 3 августа. Однако уже сейчас члены ассамблеи прорабатывают все нюансы будущего сезона, от протокола безопасности и периодичности тестирования на коронавирус до того, как в сокращенные сроки провести чемпионат с тем, чтобы завершить его в мае 2021 года.

Трансферное окно в Италии откроется 1 сентября.

Ранее сообщалось, что сезон-2020/21 в АПЛ и Ла Лиге планируют начать 12 сентября, а в Бундеслиге — 18 сентября.