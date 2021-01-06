Италия

Football.ua представляет анонс поединка полуфинала Кубка Английской Лиги.

На пути к финалу Кубка Английской лиги остается сделать всего один шаг. Лондонский Тоттенхэм уже строит планы об открытии продажи билетов на трибуны легендарного Уэмбли, накануне обыграв в полуфинальном поединке Брентфорд из Чемпионшипа (2:0), но в то же самое время, две команды из Манчестера только завершают процесс подготовки к очной дуэли на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Среда, 6 января, 21:45. Олд Траффорд, Манчестер. Трансляция на телеканале Setanta Sport.

Очередная страница в истории знакового противостояния в рамках дерби Манчестера позволит не только на непродолжительный период раскрасить город в цвета победившей стороны, но и раскроет тайну относительно имени будущего соперника "шпор". Главной особенностью предстоящей игры станет то, что в ней точно будет одна победившая и одна проигравшая стороны соответственно, что позволит избежать скучных "нулей", как это было в матче в начале декабря 2020 года.

Начало "пандемического" сезона было тяжелым для всех команд, но из числа главных претендентов в борьбе за титул чемпионов Англии Манчестер Сити страдал в тот период больше всех. Команда Гвардиолы в определенный отрезок времени даже находилась ниже экватора турнирной таблицы, но в последних поединках взяла резкий курс на восстановление утраченных позиций. Предыдущий успех "горожан" — безукоризненная победа в выездном поединке над Челси (3:1), в котором "лунные коты" сумели сэкономить достаточно сил на предстоящее кубковое противостояние.

У Манчестер Юнайтед и начало сезона получилось более успешным, и с коронавирусом COVID-19 борьба проходит куда успешнее, чем у соседей по городу. Сити будет серьезно ограничен в предстоящем матчем в плане кадрового потенциала, о чем заявил во время предматчевой пресс-конференции его наставник Хосеп Гвардиола.

При этом, у "Красных дьяволов" уже сформировалась хорошая традиция играть на высоком уровне с достаточно серьезными соперниками на внутренней арене. Поединок против бирмингемской Астон Виллы в минувший уик-энд был хорошим примером того, что коллектив Оле-Гуннара Солскьяера способен спокойно нейтрализовать сильные стороны оппонентов на своем поле.

Не сыграют: Кавани, Рохо — Уокер, Торрес, Ляпорт, Жезус, Аке, Дойл, Гарсия, Эдерсон.

Статистика личных встреч

Всего игр: 182 (75 побед Манчестер Юнайтед, 53 ничьих, 54 победы Манчестер Сити), забитые голы 257:246.

На поле Манчестер Юнайтед: 92 матча (42 побед Манчестер Юнайтед, 28 ничьих, 22 победы Манчестер Юнайтед), забитые голы 145:114.

На поле Манчестер Сити: 90 матчей (33 победы Манчестер Юнайтед, 25 ничьих, 32 победы Манчестер Сити), забитые голы 112:132.