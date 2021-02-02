Италия

Тренер хочет вернуться к работе с клубом.

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини намерен покинуть свой пост после финального турнира чемпионата мира в Катаре — сообщает Football Italia.

"После ЧМ-2022 я больше не буду тренировать сборную, – сказал Манчини во время телеэфира программы Tiki Taka. – Я намерен вернуться к работе на клубном уровне".

В качестве своего возможного преемника Манчини назвал Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти или Джан Пьеро Гасперини.

Под руководством Манчини сборная Италии одержала 10 побед в 10-ти матчах отборочного турнира Евро-2020.

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