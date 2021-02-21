Италия

"Красные" — фартовая команда для исландца.

В мерсисайдском дерби Эвертон на Эндфилде оказался сильнее Ливерпуля (0:2).

Второй гол "ирисок" на свой счет оформил исландский хавбек Гильфи Сигурдссон.

Этот мяч стал для него пятым в гостевых матчах против Ливерпуля в рамках Премьер-лиги.

Отметим, что команда Юргена Клоппа — фартовая для Сигурдссона, так как никому он не забивал в гостях больше. Об этом сообщает OptaJoe.

Ранее тренер Ливерпуля Юрген Клопп и коуч Эвертона Карло Анчелотти прокомментировали игру.

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