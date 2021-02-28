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Представляем вашему вниманию котировки на встречу.

В рамках поединка 24-го тура чемпионата Италии Милан отправится в гости к Роме и попытается не отстать от Интера.

Компания Parimatch отдает предпочтение римской команде. Так, на победу Ромы вы можете поставить с коэффициентом 2,31. Ничью оценили в 3,6, а на победу команды Стефано Пьоли коэффициент 3,05.

Если вы верите, что обе команды забьют, на данный исход коэффициент 1,5 (нет — 2,6).

Отметим, что матч Рома — Милан состоится 28-го февраля. Начало — в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.