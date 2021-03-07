Италия

Команда Паулу Фонсеки временно поднялась на четвертое место в Серии А.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А Рома на своем поле одержала минимальную победу над Дженоа со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в середине первого тайма, а его автором стал Джанлука Манчини, который на 24-й минуте головой замкнул подачу с углового от Лоренцо Пеллегрини.

После 26 матчей команда Паулу Фонсеки, которой вскоре предстоит сыграть в Лиге Европы против донецкого Шахтера (11 марта), набрала 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. В активе Дженоа 27 баллов и 13-я строчка.

Рома — Дженоа 1:0

Гол: Манчини, 24

Рома: Лопес — Смоллинг, Кристанте, Манчини — Перес (Спинаццола, 86), Пеллегрини, Диавара (Вильяр, 60), Карсдорп — Эль Шаарави (Мхитарян, 60), Педро (Карлес Перес, 75) — Майораль (Фасио, 86)

Дженоа: Маркетти — Кришито, Радованович, Мазьелло — Бадель — Дзаппакоста, Строотман (Скамакка, 77), Зайц (Мелегони, 78), Гильоне (Кассата, 46) — Пьяца (Шомуродов, 46), Дестро

Предупреждения: Манчини — Мазьелло, Дестро, Строотман, Кришито