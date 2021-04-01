Италия

По предварительным данным, игрок завершит сезон в своем нынешнем клубе.

Согласно информации от казахстанского ресурса Vesti.kz, полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с бергамаской Аталантой сроком на пять лет.

Стоит напомнить, что данный футболист имел шансы попасть в заявку на игру своей национальной команды в рамках третьего тура квалификации к чемпионату мира-2022 против Украины (1:1), однако в последний момент отбыл в столицу Российской Федерации по неназванным причинам.

Украина — Казахстан 1:1 Видео голов и обзор матча

Как сообщает источник, Зайнутдинов завершит сезон в составе своего нынешнего клуба, после чего переберется в Италию по окончанию чемпионата Европы-2020.

В текущем сезоне, после перехода за 2 млн евро из Ростова, полузащитник провел 19 матчей в составе "армейцев", отличившись одним голом и одной голевой передачей.

Стоит отметить один интересный факт из его прошлых этапов карьеры — в 2017-м году Бахтиер стал чемпионом своей страны в составе Астаны, однако затем был вынужден самостоятельно выкупать свой контракт ради трансфера в Ростов.

На данный момент, портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 млн евро.

Напомним, что в составе бергамаского коллектива уже выступают полузащитники сборной Украины Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.