Польский нападающий вернется в Серию А.
Аркадиуш Милик, getty images
02 апреля 2021, 01:38
Ювентус нацелился на польского нападающего Аркадиуша Милика в ближайшее трансферное окно, сообщает издание L`Equipe.
Форвард продлил контракт с Наполи до 2022-го года, чтобы отправиться в Марсель на правах арендного соглашения.
У "провансальцев" есть право выкупа футболиста, однако по условиям сделки они должны принять предложение в размере 12 миллионов евро.
Напомним, что Ювентус также претендует на двух футболистов из чемпионата Италии.