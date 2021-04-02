Италия

Польский нападающий вернется в Серию А.

Ювентус нацелился на польского нападающего Аркадиуша Милика в ближайшее трансферное окно, сообщает издание L`Equipe.

Форвард продлил контракт с Наполи до 2022-го года, чтобы отправиться в Марсель на правах арендного соглашения.

У "провансальцев" есть право выкупа футболиста, однако по условиям сделки они должны принять предложение в размере 12 миллионов евро.

Напомним, что Ювентус также претендует на двух футболистов из чемпионата Италии.