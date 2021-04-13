Италия

Экс-тренер Ювентуса был против появления нынешней главной звезды команды.

Массимилиано Аллегри считал, что приход Криштиану Роналду отрицательно скажется на Ювентусе — утверждает La Repubblica.

Экс-тренер Ювентуса считал, что появление в Турине мировой суперзвезды будет тормозить развитие как команды, так и клуба, о чем прямо заявлял президенту Андреа Аньелли.

Ювентус надеялся, что с помощью Криштиану Роналду удастся выиграть Лигу чемпионов, но сейчас в Италии многие считают, что после осуществления "сделки века", клуб оказался в заложниках у португальца.

Появилась информация, что Роналду, контракт которого с Юве истекает в июне 2022 года, покинет клуб летом 2021 года, если "бьянконери" не пробьются в Лигу чемпионов на сезон-2021/22.

За три сезона в Италии Криштиану Роналду провел в составе Ювентуса 126 матчей во всех турнирах и забил 97 мячей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.