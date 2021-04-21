Италия

Итальянский специалист намерен бойкотировать поединок с командой Пьоли.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби высказался о Суперлиге и ее создателях, а также заявил о нежелании играть с Миланом в предстоящем матче Серии А.

"Я обсуждал с игроками Суперлигу полчаса. Правильно было поговорить об этом с ними. Меня злит то, что произошло накануне. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

Я не хотел бы играть с Миланом, так как этот клуб – один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору Сассуоло Джованни Карневали и игрокам. Только если Карневали и клуб заставят меня выйти на матч, я выйду", – приводит слова 41-летнего специалиста Sosfanta.

Матч 32-го тура Серии А Милан – Сассуоло запланирован на 21 апреля. Помимо Милана, Италию в Суперлиге представляют еще Интер и Ювентус.

Ранее сообщалось, что Милан первым из итальянских клубов покинет Суперлигу.