Туринцы добились важнейшей победы над принципиальным соперником.
Интер - Ювентус, getty images
15 мая 2021, 22:11
Ювентус в рамках 37 тура чемпионата Италии отправился в гости к Интеру, который уже гарантировал себе чемпионство.
Подопечные Андреа Пирло набрали три важных балла и прервали серию побед команды Антонио Конте, которая насчитывала 20 матчей.
Перед этим поединком Интер последний раз проигрывал еще в начале января этого года Сампдории со счетом 1:2.
Напомним, что благодаря этой победе туринская команда сохранила шансы на выход в Лигу чемпионов.