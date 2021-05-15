Италия

Туринцы добились важнейшей победы над принципиальным соперником.

Ювентус в рамках 37 тура чемпионата Италии отправился в гости к Интеру, который уже гарантировал себе чемпионство.

Подопечные Андреа Пирло набрали три важных балла и прервали серию побед команды Антонио Конте, которая насчитывала 20 матчей.

Перед этим поединком Интер последний раз проигрывал еще в начале января этого года Сампдории со счетом 1:2.

Напомним, что благодаря этой победе туринская команда сохранила шансы на выход в Лигу чемпионов.