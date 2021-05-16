Италия

Наставник Ромы прокомментировал успех его команды в дерби против Лацио.

Победа над Лацио в римском дерби в рамках 37-го тура итальянской Серии А (2:0) позволила Роме закрепить стратегическое преимущество перед последним туром над Сассуоло в борьбе за право представлять страну в Лиге конференций в следующем году.

Рома — Лацио 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "волков" Паулу Фонсека в рамках послематчевого интервью дал оценку выступлениям своих подопечных в этой игре, посвятив добытый его командой успех болельщикам.

"Очевидно, что я доволен выступлением парней, потому что мы сумели победить в дерби. Прежде всего, этот успех мы посвящаем нашим болельщикам. По сравнению с матчем первого круга, мы провели более тщательный анализ оппонентов, и не позволили Лацио диктовать свои правила игры.

Игры против Манчестер в Лиге Европы УЕФА заставили меня настроить команду на более агрессивный футбол в нашем исполнении, что мы и старались закрепить в предыдущих поединках. Приход в команду Эбрима Дарбо сильно нам помог. Он еще очень молод, но я редко вижу, чтобы 19-летний парень работал с таким рвением. Это большой игрок для будущего Ромы.

О Моуриньо в последние дни я ничего не слышал, но он всегда знает, что я готов прийти на помощь. Моур, если нужен совет — я всегда готов помочь. Пусть обращается.

О своем будущем я ничего не могу сказать сейчас конкретного. Мне нравится итальянский футбол, но как повернется моя дальнейшая карьера, я сейчас сказать не могу. Я делаю акцент только на тех командах, где есть вызовы и прямой контакт между руководством и главным тренером. Такой, как Рома. Я очень многому тут научился и чувствовал связь с болельщиками, поэтому лично мне было важно сегодня победить", — подытожил португальский наставник.

Рома завершит для себя сезон Серии А гостевым поединком против Специи.