Италия

Наставник "нерадзурри" останется в команде.

Главный тренер Интера Антонио Конте продолжит работать в миланском клубе в следующем сезоне.

По информации в Twitter Николо Скиры, в ближайшее время специалист проведет встречу с владельцем "нерадзурри" Чжаном для обсуждения дальнейших планов.

Сообщается, что Конте уверен в повторной победе своего клуба в Серии А при условии, если клуб сохранит ключевых игроков.

Напомним, что в текущем сезоне Интер чемпионом Италии впервые с 2010-го года.

Ранее генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высоко отозвался об Антонио Конте.