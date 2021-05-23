Наставник "нерадзурри" останется в команде.
Антонио Конте, getty images
23 мая 2021, 16:28
Главный тренер Интера Антонио Конте продолжит работать в миланском клубе в следующем сезоне.
По информации в Twitter Николо Скиры, в ближайшее время специалист проведет встречу с владельцем "нерадзурри" Чжаном для обсуждения дальнейших планов.
Сообщается, что Конте уверен в повторной победе своего клуба в Серии А при условии, если клуб сохранит ключевых игроков.
Напомним, что в текущем сезоне Интер чемпионом Италии впервые с 2010-го года.
Ранее генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высоко отозвался об Антонио Конте.