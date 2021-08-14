Италия

Украинский форвард все еще может переехать в Италию.

Генуэзская Дженоа так и не решилась пригласить в свой клуб нападающего киевского Динамо Владислава Супрягу в текущее межсезонье, однако украинский футболист все равно имеет шансы оказаться в Италии по итогам трансферного окна.

Соседи "грифонов" по городу, Сампдория, согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, уже вышли на представителей действующего чемпиона Украины с предложением об аренде их игрока, с последующим правом выкупа.

Сообщается, что "блучеркьяти" готовы предложить за Супрягу 1,5 млн евро в качестве выплат за год "тестового" периода, после чего заключить полноценную сделку за 8 млн евро, в случае успешной адаптации игрока в новых условиях.

Сложности при потенциальной сделке могут возникнуть исходя из оглядки на позицию Динамо, которое желает исключительно на постоянных условиях передать игрока в другой клуб.

Напомним, что в новом сезоне УПЛ Владислав еще не провел ни одной минуты за столичный коллектив.