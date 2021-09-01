Специалист разъярен невыполненными обещаниями.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
01 сентября 2021, 22:29
Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри не доволен трансферной кампанией клуба в летнее межсезонье.
Дело в том, что руководство "старой сеньоры" не подписало тех футболистов, которых Аллегри хотел в момент прихода в клуб.
Специалист ожидал, что на трансферном рынке Ювентус будет намного активнее. В итоге беседа Аллегри и боссов проходила в негативном тоне.
Отметим, что в летнее трансферное окно Ювентус подписал лишь бразильца Кайо, Мануэля Локателли, взял в аренду Мойзе Кина и усилился Мохаммедом Игаттареном (отдал в аренду в Сампдорию).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.