В рамках семнадцатого тура чемпионата Италии Аталанта в гостях сыграет с Вероной.

Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский остался вне заявки на этот поединок. Причины такого решения Гасперини остаются неизвестными.

