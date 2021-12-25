Испания

Новые технологии сравнительно немного вмешиваются в ход испанского первенства.

Поскольку современные технологии постепенно внедряются в футбольный мир, то возникает логичный вопрос об их влиянии на результаты команд.

Испанские журналисты решили подсчитать количество очков, которые набрали бы клубы из их национального первенства, если бы технология VAR не присутствовала на футбольных матчах.

В итоге, оказалось, что после завершения всех матчей 18-го тура и предрождественских перенесенных поединков, мадридский Реал все равно оставался бы лидером чемпионкой гонки, однако следующая по его пятам андалузская Севилья получила бы возможность, в случае победы над Кадисом, обогнать "галактикос", которые заранее провели игру 21-го тура против Атлетика.

Кроме того, Бетис и Райо Вальекано еще сильнее бы отдалились от своих преследователей из зоны Лиги Европы в лице Реала Сосьедад и Атлетико, а тот же Кадис сумел бы оказаться на третьей с конца строчке, даже при условии того, что набрал бы на одно очко меньше (13), чем сейчас (14).

Как итог, наиболее "пострадавшим" от присутствия VAR клубом можно условно считать именно Райо Вальекано, который недосчитался уже пяти очков в текущем сезоне.