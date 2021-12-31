Италия

Футболист продолжит выступать за итальянский клуб.

Швейцарский полузащитник Ремо Фройлер продлил контракт с Аталантой. Об этом сообщает TMW.

По информации источника, стороны заключили новый контракт на два с половиной года, до лета 2024.

Также известно, что Аталанта имела право активировать опцию продления контракта на один сезон, однако стороны обсудили все детали и приняли решение подписать новое соглашение.

Отметим, что Фройлер уже 5,5 лет выступает за Аталанту. На его счету 237 матчей за команду, 21 гол и 18 результативных передач.

Что касается текущего сезона, то он сыграл 20 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.

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