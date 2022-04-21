До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.
ювентус - фіорентина, getty images
21 апреля 2022, 10:40
В рамках матчу-відповіді півфінального раунду Кубка Італії туринський Ювентус переграв Фіорентину.
В середині першого тайму точним ударом відзначився Бернардескі, а згодом свій гол забив Адрієн Рабьо, який було скасовано через офсайд. Тим не менш, Туринці змогли провести другий м'яч — Даніло за декілька секунд до фінального свистка поставив крапку в матчі.
Огляд матчу:
Ювентус — Фіорентина 2:0
Голи: Бернандескі, 32, Даніло, 90+4
Ювентус - Перін, Де Шільо (Куадрадо, 79), Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Рабьо, Закарія, Бернардески (К'єлліні, 82), Мората (Дібала, 66), Влахович (Кін, 82).
Фіорентина - Дроговські, Венуті (Кальєхон, 69), Мартінес, Ігор, Бірагі, Данкан (Мал , 79), Іконе (Піонтек , 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттіль, 63), Артур, Гонсалес.
Попередження: Де Шільо, Мартінес.