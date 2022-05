Півзахісник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський досяг першої значущої відмітки в чемпіонаті Італії.

Футболіст зіграв сто матчів в рамках Серії А. За цей час українець забив 22 голи та віддав таку ж кількість результативних передач.

💯ª presenza in @SerieA per @malinovskyi18 👏



💯 @SerieA_EN appearances for Mailna 🦿#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/a5yj66V3RR