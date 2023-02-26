Італія
26 лютого 2023, 23:38
Марсель із Маліновським не зуміли стримати Мессі та Мбаппе в Le Classique
Колектив Крістофа Галтьє взяв реванш за поразку в Кубку Франції.
Марсель — ПСЖ , twitter.com/PSG_inside
26 лютого 2023, 23:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Марсель — ПСЖ 0:3
Голи: Мбаппе, 25, 54, Мессі, 29
Марсель: Лопес — Балерді, Ронж'є, Баї (Клосс, 66) — Тавареш, Гендузі, Верету, Колашинац — Юндер (Паєт, 81), Маліновський (Унахі, 81) — Санчес (Вітінья Олівейра, 81).
ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле (Заїр-Емрі, 61), Рамос, Маркіньйос, Кімпембе (Данілу, 16), Мендеш (Бернат, 75) — Верратті, Ф. Руїс, Вітінья Феррейра — Мессі, Мбаппе.