Італія

Португалець прокоментував рівень своїх виступів у Італії.

У відео, опублікованому на YouTube після нещодавнього відкритого магазину Kick Game в Мілані, Рафаель Леау пожартував, що змагання в Серії А надто легкі для нього.

Леац коротко розповів про свій досвід у Серії А в рекламному ролику в розкішному магазині кросівок і вуличного одягу в столиці Ломбардії.

Португальський нападник забив 36 голів у 147 матчах за "россонері" та був визнаний найкращим гравцем сезону-2021-22 років у першій перемозі Мілана за понад десять років.

Отже, Серія А занадто легка для нього?

"Здається, так" — каже гравець.

"Я граю в Серії А, і до того, як я був у Франції, перший рік був важким. Другий рік був набагато кращим, а потім я ріс все більше і більше.

Я повинен показати світові, що я можу робити на полі та поза ним.

Також він розповів про перший візит у Лондон ще до протистояння у Лізі чемпіонів між Міланом Міланом та Тоттенгемом.

У Лондоні мені не сподобалася погода. Коли я вперше був у Лондоні, тільки ходив по магазинах.

Мої улюблені місця у Мілані? Дуомо, магазини, клуби та їжа".