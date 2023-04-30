Італія

Клубу потрібно вирішити серйозну проблему.

У фіналі Кубка Франції Тулуза не залишила шансів Нанту, здобувши перемогу з рахунком 5:1.

Перемога у цьому змаганні дає команді путівку у груповий етап Ліги Європи, проте з цим у Тулузи є проблеми.

Справа у тому, що в клубу один власник із Міланом. Правила УЄФА не дозволяють двом командам, які мають спільного власника, брати участь в одному континентальному турнірі.

Навіть вихід "россонері" у Лігу чемпіонів не дозволить Тулузі відібратись в ЛЄ, адже Мілан може з третього місця групового етапу перейти в 1/8 фіналу.

Варіант вирішення цієї проблеми — зміна структурного власника. Якщо цього не станеться, тоді у Лігу Європи відправиться команда, яка посяде п'яте місце у Лізі 1.