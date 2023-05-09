Італія

Головний тренер Мілана — про надважливий матч з Інтером.

В рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Мілан прийме на своєму полі іншого представника Італії — Інтер.

Головний тренер господарів Стефано Піолі розповів про стан Рафаеля Леау та підготовку команди.

"Рафаел Леау спробує розбігатися. Якщо почуватиметься добре, зможе вийти у стартовому складі. Якщо ні, його не буде навіть на лавці. Зрозуміло, що ми не можемо ризикувати. Сьогодні він зробив заплановану роботу, подивимося, що буде завтра.

Як ми бачили у чотирьох останніх матчах, у Лізі чемпіонів необхідно грати всією командою. Щоб досягти видатного результату, треба докласти неймовірних зусиль, і ми намагатимемося це зробити. Сподіваюся, мені вдалося донести до гравців, що перш за все треба як слід підготуватися, а вже потім радіти та отримувати задоволення", — наводить слова Піолі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Мілан — Інтер відбудеться завтра, 10 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер.