Італія

Чилієць знов буде виступати за італійський гранд.

Інтер продовжує працювати над комплектацією складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт італійського клуба, в команду повернувся чилійський нападник Алексіс Санчес.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода підписана до літа 2024 року.

За минулий сезон Санчес відіграв 44 матчі, забивши 18 голів та віддавши три гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зворотному напрямку відправився аргентинський нападник Інтера Хоакін Корреа.