Італія

Досвідчений голкіпер не витримує конкуренції.

Воротар італійського Мілана Антоніо Міранте виступає в складі "россонері" від моменту свого трансфера восени 2021 року.

Однак за цей час на рахунку 40-річного виконавця назбиралась обмаль зіграних поєдинків — усього три, у яких він пропустив три голи та одного разу відіграв "на нуль". Два з цих матчів прийшлись на поточний сезон (2 пропущених м’ячі).

У підсумку, досвідчений гравець вирішив, що для нього в такому віці подібний рівень виступів уже не є достатнім, тож сповістив клуб про бажання завершити трудові відносини.

При цьому місцева преса повідомляє, що Міранте наразі схиляється більше до завершення професійної кар’єри, аніж до пошуків для себе нового клубу.