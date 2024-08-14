Італія

Погляди клубів щодо цього трансферу наразі різняться.

Португальський нападник Фабіу Сілва ще восени 2020 року став гравцем англійського Вулвергемптона в якості трансферу з Порту за 40 млн євро.

Однак назвати період виступів на Британських островах успішним для 22-річного виконавця точно не можна.

Від моменту свого прибуття Сілва вже встиг побувати в орендах тричі, виступаючи за бельгійський Андерлехт, нідерландський ПСВ Ейндговен та шотландський Рейнджерс.

У підсумку, кількість матчів за ці три клуби перевищила його випадки появ у складі "вовків" — 76 матч проти 72 (22 голи + 6 гольових передач проти 5 + 6 відповідно).

Уже після повернення до англійського клубу цього літа, коли до завершення контракту залишається два роки, Вулвергемптон розглядає можливість продати гравця.

Проте "вовки" хочуть отримати 20 млн євро за повноцінний трансфер, тоді як, наприклад, генуезький Дженоа наразі готовий запропонувати лише оренду з правом викупу.

Очікується, що остаточне рішення з приводу цього трансферу стане відомим наступного тижня.