Італія

Клуби домовились про зменшення суми викупу.

Італійський центральний півзахисник Мілана Томмазо Побега минулий сезон провів у оренді в складі Болоньї, але 30 появ на полі (1634 хвилини) з чотирма голами та трьома гольовими передачами для гравця все одно не завершились повноцінним переходом до "россоблу".

Причина тому є банальною — клуб не захотів виплачувати 12 млн євро відступних, які були прописані в контракті.

Але "россонері" все одно не знайшли б місця для 26-річного гравця в стартовому складі навіть під орудою Массіміліано Аллегрі, тож рішення напрошувалось само собою — треба було йти на поступки Болоньї й домовлятись про трансфер на її умовах.

Зрештою, узяли мінімальну із запропонованих "россоблу" планок — 8 млн євро.

Контракт до 2029 року вже узгоджено й незабаром буде офіційне оголошення.

За рідний Мілан Побега в підсумку відіграв 43 матчі та забив три голи.