Італія

Ноа Окафор не входить до планів "россонері".

Лівого вінгера Мілана Ноа Окафора запропонували Болоньї, передає журналіст Ніколо Скіра.

"Россоблу" можуть орендувати 25-річного швейцарця з правом викупу. Виконавець входить до числа тих, на кого головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі не розраховує, тож його відхід із гранда вже цього літа є вкрай імовірним.

Другу частину сезону-2024/25 Окафор провів у Наполі (1,5 млн євро). На рахунку Ноа чотири матчі (36 хвилин) за клуб із Неаполя, а також один гол і два асисти в 17-ти поєдинках першої половини минулої кампанії.

Контракт флангового нападника з Міланом розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 13 млн євро, тоді як у липні 2023-го "россонері" виклали за нього 15,5 млн РБ Зальцбург.

Нагадаємо, нещодавно Болонья знову орендувала півзахисника Мілана.