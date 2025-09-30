Італія

Міланські клуби отримали зелене світло.

Інтер і Мілан давно планували будівництво нового стадіону. Ідея — придбати Сан-Сіро у міста та зробити на його місці нову арену. Але багато чиновників та політиків були проти цього.

І ось, сьогодні пізно вночі, продаж стадіону було схвалено. 24 голоси "за", 20 "проти". Тож найближчим часом угода буда закрита, що дозволить Інтеру та Мілану почати роботу над будівництвом нового стадіону.

Будівництво нового стадіону, який буде побудовано на парковці нинішнього стадіону, планується розпочати у першій половині 2027 року, а відкриття — у 2031 році, після чотирьох років будівництва.

Новий стадіон, який стане частиною масштабного проєкту урбаністичного відродження площею понад 280 тисяч квадратних метрів, матиме місткість 71 500 глядачів. Стадіон буде відповідати найвищим стандартам доступності та включатиме сектори з доступними цінами на квитки.