Італійській батько навчає португальського сина.
Леан та Аллегрі, getty images
21 листопада 2025, 18:22
Нападник Мілана Рафаель Леан висловився про головного тренера "россонері" Макса Аллегрі. Цитує португальця CBS.
"Він не вимагає багато від мене, просто каже: "Грай вільно". Найважливіше – концентрація та правильний настрій. Він знає, на що я здатний із м'ячем і без нього.
Массиміліано – як батько, який увесь час підштовхує сина ставати краще. Я відчуваю впевненість, бо знаю, що він на мене розраховує.
Я люблю ситуації один в один, обводити одного, двох, трьох захисників. Але футбол змінився, зараз важливі інші речі.
Алегрі змінив моє мислення, перемістивши мене ближче до воріт. На фланзі я іноді буваю надто далеко від воріт суперника, а щоб бути гравцем, який вирішує матчі, потрібно забивати", – сказав Леан.
Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан вісім матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.