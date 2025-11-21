Італія

Італійській батько навчає португальського сина.

Нападник Мілана Рафаель Леан висловився про головного тренера "россонері" Макса Аллегрі. Цитує португальця CBS.

"Він не вимагає багато від мене, просто каже: "Грай вільно". Найважливіше – концентрація та правильний настрій. Він знає, на що я здатний із м'ячем і без нього.

Массиміліано – як батько, який увесь час підштовхує сина ставати краще. Я відчуваю впевненість, бо знаю, що він на мене розраховує.

Я люблю ситуації один в один, обводити одного, двох, трьох захисників. Але футбол змінився, зараз важливі інші речі.

Алегрі змінив моє мислення, перемістивши мене ближче до воріт. На фланзі я іноді буваю надто далеко від воріт суперника, а щоб бути гравцем, який вирішує матчі, потрібно забивати", – сказав Леан.

Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан вісім матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.