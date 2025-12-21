Італія

Перша перемога Ванолі на чолі "Лілій" в Серії А.

В рамках 16 туру італійської Серії А Фіорентина на Артеміо Франкі приймала Удінезе.

Вже на 8-й хвилини воротаря «фріульців» Окоє було вилучено з поля, що в підсумку визначило результат матчу.

Для Фіорентина ця перемога стала першою у поточному сезоні італійської першості.

Фіорентина — Удінезе 5:1

Голи: Мандрагора, 21, Гудмундссон, 42, Ндур, 45+5, Кін, 56, 68 - Соле, 66

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо (Віті, 82), Раньєрі — Додо, Ндур, Фаджолі (Ніколуссі-Кавілья, 82), Мандрагора (Фортіні, 53), Парізі (Пікколі, 71) — Гудмундссон — Кін (Куаме, 71)

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе (Сава, 11), Соле — Дзанолі (Камара, 46), Пйотровські, Карлстрем, Еккеленкамп (Гує, 66), Бертола — Дзаніоло (Ловрич, 46) — Девіс (Букса, 65)

Попередження: Парізі, Раньєрі, Ніколуссі-Кавілья — Дзаніоло

Вилучення: Окоє, 8