Італія

Наполі бореться за друге поспіль Скудетто.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте підбив підсумки 2025 року. Його слова наводить DAZN.

«Ми провели чудовий рік, у якому, на мій погляд, ми зробили щось справді несподіване і видатне, здобувши Скудетто, а потім і Суперкубок Італії, оскільки перемогти у цьому турнірі такі команди, як Мілан, Інтер та Болонья – це теж щось особливе.

Цього сезону ми стикаємося з численними проблемами, часом дуже серйозними, але ми мужньо справляємося з ними. Я завжди кажу гравцям, що вони можуть вигравати та програвати, але вони повинні хотіти зберегти на футболці чемпіонську нашивку та змусити вболівальників пишатися нами.

Гойлунн дуже молодий, йому лише 22 роки, і він може значно додати. Відколи він приєднався до нас, він уже просунувся вперед і став домінуючим гравцем у своїй ролі, бо починає розуміти, як займати позицію, як утримувати м'яч, коли наближатися або відступати. Він добре пов'язаний із командою. У моєму футболі нападники грають дуже важливу та особливу роль, і він має величезний запас для подальшого вдосконалення.

Ганнібал говорив: «якщо дороги немає, то її треба прокладати». Ми прокладаємо свій шлях наполегливою працею та самовіддачею, долаючи всі труднощі, оскільки це остання гра в році, і нам знову не вистачало багатьох важливих гравців. Я лише можу сподіватися, що всі вони повернуться в 2026 році, сподіваюся, якнайшвидше, хоча травми Лукаку і Де Брюйне були дуже серйозними, тому ми не можемо поспішати і повинні виявити терпіння.