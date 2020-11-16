Вашему вниманию видео с комментариями наставника сборной Украины о ближайшем поединке в рамках Лиги наций УЕФА.
Андрей Шевченко, фото УАФ
16 ноября 2020, 14:09
Сборная Украины уже в скором времени проведет ключевой гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником подопечных Шевченко станет национальная команда Швейцарии.
В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, видео которой вы можете посмотреть на нашем сайте. Начало в 18:30 по киевскому времени.
Напомним, матч Швейцария – Украина должен состоятся завтра, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.