Збірна Хорватії у першому чвертьфінальному матчі Ліги націй несподівано обіграла Францію (2:0).

Команда Златко Далича могла відкрити рахунок вже на восьмій хвилині зустрічі, проте Андрей Крамарич не зміг переграти Майка Меньяна з одинадцятиметрової позначки.

Однак у середині першого тайму хорвати відкрили рахунок зусиллями Анте Будіміра, а згодом на першій компенсованій хвилині перевагу господарів поля подвоїв Іван Перішич.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Хорватія — Франція в рамках 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА-2024/25:

Хорватія — Франція 2:0
Голи: Будімір, 26, Перішич, 45+1.

Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Перішич (Влашич, 70), Батуріна (Пашалич, 60), Крамарич (Сучич, 84) — Будімір (Іванович, 60).

Франція: Меньян — Кунде, Конате (Упамекано, 46), Саліба, Дінь — Гендузі (Коне, 84), Чуамені, Рабьо (Камавінга, 64) — Дембеле (Олісе, 84) — Коло Муані (Баркола, 64), Мбаппе.

Попередження: Чуамені, Упамекано.

На восьмій хвилині Крамарич не реалізував пенальті (сейв голкіпера).