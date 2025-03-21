Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 20 березня 2025 року.
Хорватія — Франція, Getty Images
21 березня 2025, 07:20
Збірна Хорватії у першому чвертьфінальному матчі Ліги націй несподівано обіграла Францію (2:0).
Команда Златко Далича могла відкрити рахунок вже на восьмій хвилині зустрічі, проте Андрей Крамарич не зміг переграти Майка Меньяна з одинадцятиметрової позначки.
Однак у середині першого тайму хорвати відкрили рахунок зусиллями Анте Будіміра, а згодом на першій компенсованій хвилині перевагу господарів поля подвоїв Іван Перішич.
До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Хорватія — Франція в рамках 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА-2024/25:
Хорватія — Франція 2:0
Голи: Будімір, 26, Перішич, 45+1.
Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Перішич (Влашич, 70), Батуріна (Пашалич, 60), Крамарич (Сучич, 84) — Будімір (Іванович, 60).
Франція: Меньян — Кунде, Конате (Упамекано, 46), Саліба, Дінь — Гендузі (Коне, 84), Чуамені, Рабьо (Камавінга, 64) — Дембеле (Олісе, 84) — Коло Муані (Баркола, 64), Мбаппе.
Попередження: Чуамені, Упамекано.
На восьмій хвилині Крамарич не реалізував пенальті (сейв голкіпера).