Нидерланды. Новость

Украинский форвард Гента Роман Яремчук заработал одиннадцатиметровый для своей команды, однако реализовать его партнеру не удалось.

Гент принимал Антверпен в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии.

В начале второй половины встречи при счете 0:0 украинский форвард Роман Яремчук заработал для своего клуба пенальти, однако Свен Кумс не сумел его реализовать.

Позднее, хавбек Антверпена вывел гостей вперед, на что Гент так и не ответил. Поединок завершился со счетом 0:1.

Вашему вниманию видео фола на Яремчуке:

Ранее главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук высказал свое мнение о вероятном уходе из команды нападающего Романа Яремчука.