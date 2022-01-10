Нидерланды. Новость

Нидерландский клуб хочет большую сумму отступных за своего футболиста.

Бразильский нападающий амстердамского Аякса Давид Нерес в текущее зимнее трансферное окно находится в поле пристального внимания донецкого Шахтера, который, как сообщалось ранее, выступил с предложением о трансфере футболиста в размере 15 млн евро.

Однако, согласно информации бразильского ресурса UOL, "аяксидам" данная сумма показалась недостаточной, так как они рассчитывают получить не менее 20 млн евро за своего 24-летнего исполнителя.

Известно, что французский Лион также вступил в борьбу за представителя чемпионата Нидерландов.

Стоит отметить, что несмотря на 22 матча в текущем сезоне (4 гола, 2 голевые передачи), бразилец на данный момент переживает конфликт внутри коллектива, поэтому относится к резервной группе исполнителей.

Это вынуждает Аякс искать на него покупателя уже в текущую трансферную кампанию, так как до завершения контракта бразильца осталось менее полутора лет.