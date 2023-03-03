У Польщі продовжують відбуватися цікаві події. Гурнік проти Легії, Погонь проти Ракува та інші.

Протистояння із доволі цікавою історією

Легія лише нещодавно зуміла зрівнятися з Гурніком Забже та Рухом Хожув за кількістю чемпіонських титулів у чемпіонаті. Раніше саме "гірники" та "сині" разом з варшавським грандом домінували у країні.

Проте часи перемоги Гурніка над Манчестер Сіті у фіналі Кубка володарів кубків вже позаду. Легія також зірок з неба не хапає.

Це лірика, бо фанати обох команд точно знайдуть безліч цікавих аргументів, чому не варто нехтувати переглядом цього протистояння на вихідних. І буде важко з ними не погодитися.

Говорячи стосовно домашніх поєдинків для забжанського колективу, тут вони регулярно створюють проблеми столичним гостям. Наприклад, були перемоги 3:2 та 2:0 у відносно свіжих зустрічах.

Варто сказати кілька слів відносно результативності, бо 37 голів у 10 попередніх зустрічах саме у Забже в середньому виносить приблизно 3,7 голів.

Битва лідерів попередніх сезонів у чемпіонаті

Ракув й Погонь багато хто називав фаворитами на чемпіонський титул разом з Легією Варшава, проте цього сезону після того, як тренер Коста Руняїч залишив щецинців й відбув саме у столицю, з Єнсом Густафссоном якось не складається прямо зараз. Варто зачекати, а поки лише сміливо констатувати, що вакантну позицію нещодавнього кандидата зайняв Відзев, або Лех.

Ракув ж планомірно йде вгору після повернення з другого дивізіону польського чемпіонату. Спершу була середина у таблиці, далі щорічна боротьба за золоті медалі. Нарешті колектив Марека Папшуна вийшов у головні фаворити турніру та має солідний відрив від Легії. Хотілося би побачити цей симпатичний клуб чемпіоном на фініші. Та зачекаймо з якимось висновками.

Після поновлення сезону ченстоховці дещо загальмували, двічі зігравши у нічию, а минулого туру ледве зуміли переграти Ягеллонію, програючи мінімально по ходу матчу.

У портовому містечку статистика говорить на користь лише гостей. Погонь жодного разу не перемагала Ракув вдома, ба більше, переграла суперника лише одного разу в історії, поступаючись йому з невеликим рахунком.

Цікаво, чи вдасться зламати цю неприємну традицію нинішніх вихідних.

Повний розклад 23-го туру Екстракляси

23 ТУР. 03.03.2023
19:00 Сталь Мелець -:- П'яст
21:30 Лех -:- Лехія

23 ТУР. 04.03.2023
16:00 Відзев -:- Варта Познань
18:30 Корона Кельці -:- Вісла Плоцьк
21:00 Гурнік -:- Легія

23 ТУР. 05.03.2023
13:30 Легніца -:- Ягеллонія
16:00 Погонь -:- Ракув
18:30 Краковія -:- Шльонск

23 ТУР. 06.03.2023
20:00 Радом'як -:- Заглембє


Таблиця перед 23-им туром Екстракляси

# 03 БЕРЕЗНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 22 52
2 Легія Легія 22 43
3 Відзев Відзев 22 36
4 Лех Лех 22 36
5 Погонь Погонь 22 36
6 Краковія Краковія 22 32
7 Радом'як Радом'як 22 32
8 Варта Познань Варта Познань 21 30
9 Сталь Мелець Сталь Мелець 22 29
10 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 21 28
11 Шльонск Шльонск 22 28
12 Гурнік Гурнік 22 25
13 Ягеллонія Ягеллонія 22 24
14 П'яст П'яст 22 23
15 Заглембє Заглембє 21 23
16 Лехія Лехія 22 22
17 Корона Кельці Корона Кельці 22 20
18 Легніца Легніца 21 18