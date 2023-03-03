Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

У Польщі продовжують відбуватися цікаві події. Гурнік проти Легії, Погонь проти Ракува та інші.

Протистояння із доволі цікавою історією

Легія лише нещодавно зуміла зрівнятися з Гурніком Забже та Рухом Хожув за кількістю чемпіонських титулів у чемпіонаті. Раніше саме "гірники" та "сині" разом з варшавським грандом домінували у країні.

Проте часи перемоги Гурніка над Манчестер Сіті у фіналі Кубка володарів кубків вже позаду. Легія також зірок з неба не хапає.

Це лірика, бо фанати обох команд точно знайдуть безліч цікавих аргументів, чому не варто нехтувати переглядом цього протистояння на вихідних. І буде важко з ними не погодитися.

Говорячи стосовно домашніх поєдинків для забжанського колективу, тут вони регулярно створюють проблеми столичним гостям. Наприклад, були перемоги 3:2 та 2:0 у відносно свіжих зустрічах.

Варто сказати кілька слів відносно результативності, бо 37 голів у 10 попередніх зустрічах саме у Забже в середньому виносить приблизно 3,7 голів.

Kto w ataku na mecz z Górnikiem? 🤔



Cała wypowiedź ➡️ https://t.co/YiB67fMG94 pic.twitter.com/6MXFUeggEL — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) March 3, 2023

Битва лідерів попередніх сезонів у чемпіонаті

Ракув й Погонь багато хто називав фаворитами на чемпіонський титул разом з Легією Варшава, проте цього сезону після того, як тренер Коста Руняїч залишив щецинців й відбув саме у столицю, з Єнсом Густафссоном якось не складається прямо зараз. Варто зачекати, а поки лише сміливо констатувати, що вакантну позицію нещодавнього кандидата зайняв Відзев, або Лех.

Ракув ж планомірно йде вгору після повернення з другого дивізіону польського чемпіонату. Спершу була середина у таблиці, далі щорічна боротьба за золоті медалі. Нарешті колектив Марека Папшуна вийшов у головні фаворити турніру та має солідний відрив від Легії. Хотілося би побачити цей симпатичний клуб чемпіоном на фініші. Та зачекаймо з якимось висновками.

Після поновлення сезону ченстоховці дещо загальмували, двічі зігравши у нічию, а минулого туру ледве зуміли переграти Ягеллонію, програючи мінімально по ходу матчу.

У портовому містечку статистика говорить на користь лише гостей. Погонь жодного разу не перемагала Ракув вдома, ба більше, переграла суперника лише одного разу в історії, поступаючись йому з невеликим рахунком.

Цікаво, чи вдасться зламати цю неприємну традицію нинішніх вихідних.

Повний розклад 23-го туру Екстракляси



Таблиця перед 23-им туром Екстракляси