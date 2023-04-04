Естракляса виходить на фінішну пряму. Битва лідерів, скандальна нічия між чемпіоном та бронзовим призером та інші.

Результати туру

26 ТУР. 31.03.2023
19:00 Заглембє 0:0 Варта Познань
21:30 П'яст 1:0 Гурнік

26 ТУР. 01.04.2023
16:00 Корона Кельці 1:0 Легніца
18:30 Легія 3:1 Ракув
21:00 Лехія 0:0 Шльонск

26 ТУР. 02.04.2023
13:30 Вісла Плоцьк 1:1 Радом'як
16:00 Краковія 1:1 Відзев
18:00 Лех 2:2 Погонь

26 ТУР. 03.04.2023
20:00 Сталь Мелець 1:1 Ягеллонія


Заглембє – Варта

Заглембє й Варта розписали видовищну нульовку. Головними діючими обличчями були воротарі.

П'яст – Гурнік

В дербі Шльонска П'яст переграв Гурнік. Єдиний гол у першому таймі забив Томасєвіч.

Корона – Легніца

Корона мінімально здолала Легніцу. Господарі забили після дальнього удару, а далі гості забити й реалізувати свої моменти не зуміли.

Легія – Ракув

Головний матч туру і усієї другої частини сезону відбувся у Варшаві. Легія приймала Ракув й повинна була лише вигравати, якщо хотіла зберегти шанси здобути чемпіонство і обійти свого конкурента.

Матч вийшов чудовим. Столичний гранд здобув важливу перемогу 3:1, проте після завершення зустрічі були розмови про суддівство.

Рахунок відкрив Томаш Пекхарт, який нещодавно повернувся у гранд місцевого чемпіонату, далі Рафал Аугустиняк забив після блискучої комбінації, а третій м'яч в ворота бідового Владана Ковачевіча провів Павел Вшолек, чітко замкнувший крос головою. Між цим ченстоховці встигли скоротити відставання, проте матч все рівно було провалено і хоча б нічию витягнути не вдалося.

Після завершення гри тренер гостей Марек Папшун віддав шану господарям поля, втім розкритикував суддівство зустрічі.

"Що ж, вітаю Легію з перемогою. Ми програли битву, але не війну".

Серйозна претензія була на адресу непризначеного пенальті на Папаніколау, який в єдиноборстві проти Бартоша Сліша впав у чужому штрафной майданчику.

"Я не знаю, чому скасували пенальті. Я нещодавно був на тренуванні, і такі речі сприймалися як пенальті".

В підсумку поразка у важливому матчі, але катастрофи не сталося, а Ракув все ще має відрив у непоганих шість очок.

Лехія – Шльонск

Лехія й Шльонск розійшлись миром у традиційному матчі дружби. Ближче до перемоги були господарі, проте реалізувати свої шанси завадив голкіпер, який здійснив декілька потужних сейвів.

Вісла – Радом'як

В мазовєцькому дербі відбулася нічия. Радом'як навпаки повинен був боротися за збереження прописки, втім бореться за позиції у першій половині таблиці, Плоцьк непогано розпочав нинішню кампанію, проте далі скотився вниз у таблиці.

Краковія – Відзев

Краковія не втримала перемогу із Відзевом, забивши на фініші матчу і пропустивши з пенальті у доданий час другого тайму. Євген Коноплянка провів на полі повну гру і відмітитися якимось результативними діями в нього не вийшло.

Лех – Погонь

Яскрава нічия відбулася на полі чемпіона. Лех та Погонь зіграли бойову нічию і цікавих подій було багато, починаючи від елегантної паненки Гросіцкі, завершуючи спірними суддівськими рішеннями, про які було багато сказано після, наприклад, в середині першого тайму і за рахунку на користь господарів Тріантофулопулос сфолив у центрі поля і зірвав перспективну контратаку, гості могли лишитися у меншості і матч могло бути завершено, бо грек вже мав жовту картку.

Сталь – Ягеллонія

Сталь й Ягеллонія переможця в своєму матчі виявити не зуміли. На швидкий гол Імаза чітко відповів Матеуш Мак.

Таблиця

# 04 КВІТНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 26 61
2 Легія Легія 26 55
3 Лех Лех 26 44
4 Погонь Погонь 26 41
5 Варта Познань Варта Познань 25 38
6 Відзев Відзев 26 38
7 Краковія Краковія 26 35
8 П'яст П'яст 26 33
9 Радом'як Радом'як 26 33
10 Шльонск Шльонск 26 31
11 Заглембє Заглембє 26 31
12 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 25 30
13 Сталь Мелець Сталь Мелець 25 30
14 Корона Кельці Корона Кельці 26 30
15 Ягеллонія Ягеллонія 25 29
16 Гурнік Гурнік 26 28
17 Лехія Лехія 26 26
18 Легніца Легніца 26 19

Розклад наступного туру у Польщі