Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Естракляса виходить на фінішну пряму. Битва лідерів, скандальна нічия між чемпіоном та бронзовим призером та інші.

Результати туру



Заглембє – Варта

Заглембє й Варта розписали видовищну нульовку. Головними діючими обличчями були воротарі.

П'яст – Гурнік

В дербі Шльонска П'яст переграв Гурнік. Єдиний гол у першому таймі забив Томасєвіч.

Корона – Легніца

Корона мінімально здолала Легніцу. Господарі забили після дальнього удару, а далі гості забити й реалізувати свої моменти не зуміли.

Легія – Ракув

Головний матч туру і усієї другої частини сезону відбувся у Варшаві. Легія приймала Ракув й повинна була лише вигравати, якщо хотіла зберегти шанси здобути чемпіонство і обійти свого конкурента.

Матч вийшов чудовим. Столичний гранд здобув важливу перемогу 3:1, проте після завершення зустрічі були розмови про суддівство.

Рахунок відкрив Томаш Пекхарт, який нещодавно повернувся у гранд місцевого чемпіонату, далі Рафал Аугустиняк забив після блискучої комбінації, а третій м'яч в ворота бідового Владана Ковачевіча провів Павел Вшолек, чітко замкнувший крос головою. Між цим ченстоховці встигли скоротити відставання, проте матч все рівно було провалено і хоча б нічию витягнути не вдалося.

Після завершення гри тренер гостей Марек Папшун віддав шану господарям поля, втім розкритикував суддівство зустрічі.

"Що ж, вітаю Легію з перемогою. Ми програли битву, але не війну".

Серйозна претензія була на адресу непризначеного пенальті на Папаніколау, який в єдиноборстві проти Бартоша Сліша впав у чужому штрафной майданчику.

"Я не знаю, чому скасували пенальті. Я нещодавно був на тренуванні, і такі речі сприймалися як пенальті".

В підсумку поразка у важливому матчі, але катастрофи не сталося, а Ракув все ще має відрив у непоганих шість очок.

Лехія – Шльонск

Лехія й Шльонск розійшлись миром у традиційному матчі дружби. Ближче до перемоги були господарі, проте реалізувати свої шанси завадив голкіпер, який здійснив декілька потужних сейвів.

Вісла – Радом'як

В мазовєцькому дербі відбулася нічия. Радом'як навпаки повинен був боротися за збереження прописки, втім бореться за позиції у першій половині таблиці, Плоцьк непогано розпочав нинішню кампанію, проте далі скотився вниз у таблиці.

Краковія – Відзев

Краковія не втримала перемогу із Відзевом, забивши на фініші матчу і пропустивши з пенальті у доданий час другого тайму. Євген Коноплянка провів на полі повну гру і відмітитися якимось результативними діями в нього не вийшло.

Лех – Погонь

Яскрава нічия відбулася на полі чемпіона. Лех та Погонь зіграли бойову нічию і цікавих подій було багато, починаючи від елегантної паненки Гросіцкі, завершуючи спірними суддівськими рішеннями, про які було багато сказано після, наприклад, в середині першого тайму і за рахунку на користь господарів Тріантофулопулос сфолив у центрі поля і зірвав перспективну контратаку, гості могли лишитися у меншості і матч могло бути завершено, бо грек вже мав жовту картку.

Сталь – Ягеллонія

Сталь й Ягеллонія переможця в своєму матчі виявити не зуміли. На швидкий гол Імаза чітко відповів Матеуш Мак.

Таблиця